Yasemin Şefkatli zehirlendi!

İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli, zehirlenme nedeniyle geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı.

Ekleme: 19.11.2025 - 17:17 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021’de dünyaevine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

Yasemin Şefkatli zehirlendi!

Paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı. Ünlü isim, Instagram hikâyesine şu notu düştü:

“Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik.”

Yasemin Şefkatli zehirlendi!

İki küçük bebeğin yoğun temposu arasında sağlık problemi yaşayan Şefkatli’nin son halini gören takipçileri “Geçmiş olsun” mesajları yağdırdı.

Yasemin Şefkatli zehirlendi!
