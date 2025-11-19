  • USD: 42,29 - 42,36
Ünlü oyuncu acil operasyona alındı!

İnci Taneleri dizisinin 'Kamuran ağabeyi' Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı sebebiyle acil operasyona alındı. Eşi haberi 'Büyük mucizeymiş' sözleri ile duyurdu.

Ekleme: 19.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:16
İnci Taneleri dizisinin 'Kamuran ağabeyi' Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı sebebiyle acil operasyon geçirdi. Deniz Erdoğan'ın kendi gibi oyuncu ve dansçı olan eşi Elif Erol Erdoğan haberi ınstagram hesabından şu sözlerle duyurdu.

Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 2 gündür “48 saattir uykusuz ve devamlı yoğun bakım, ameliyathane arasında bekleyen biri olarak hak verirsiniz ki artık ne telefonları açacak ne hâli, ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

Ünlü oyuncu acil operasyona alındı!

'ACİL OPERASYONA ALINDI"

Buradan açıklama yapıp müsaadenizi isteyeyim.. Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonraki süreçte, ara ara göğsünde devamlı ağrı ve kendini devamlı halsiz hissetmesi sonucu hastaneye gittik, profesörümüz sevgili Hacı Murat Güneş yaptığı kontrol anjiyosu sonucu kalbindeki en büyük ve en hayati damarı yüzde 90 tıkalı olarak eşimi acil operasyona aldı.. Önce balon yöntemi ile ilkinde açılmadı 2. kerede zor açıldı ve ardından 3. de stent takıldı kalbine.

Ünlü oyuncu acil operasyona alındı!

BU DAMAR İLE DOLAŞMASI BİLE MUCİZEYMİŞ

Çok şükür bin şükür, bu damar ile normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş ve eğer kriz olsaydı bu halde hiç şansı olmayacakmış yetişebilmek için ve sonucunu dillendirmek dahi istemiyoruz.

Ünlü oyuncu acil operasyona alındı!

Şu anda Kendisi gayet iyi. Kamuran abinizin sizlere çok çok selamı var.

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

