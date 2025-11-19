  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor'da Büyük Sürpriz!

Survivor 2026 All Star için heyecan yükselirken Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu ve Best Model of Turkey 2.'si Deniz Çatalbaş'ın kadroya katıldığını açıkladı. Ünlüler takımına peş peşe dahil edilen isimlerle yeni sezon, tüm zamanların en iddialı Survivor dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Ekleme: 19.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2026 All Star için heyecan artarken Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu ve Best Model of Turkey 2.'si Deniz Çatalbaş'ın yarışmaya katıldığını duyurdu. Böylece sekizinci yarışmacı belli olmuş oldu. Survivor 2026 All Star için geri sayım sürerken, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı kadroya katılan yeni isimleri sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala açıklanan her yeni yarışmacı, seyircinin heyecanını daha da yükseltiyor.

Survivor'da Büyük Sürpriz!

SÜRPRİZ İSİM

Son olarak, merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın Ünlüler takımında yer alacağının açıklanmasının ardından bir isim daha netleşti. Kadroda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın gibi isimler yer alırken listeye sürpriz bir ünlü daha eklendi.

SEKİZİNCİ YARIŞMACI BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, yaptığı son paylaşımda Best Model of Turkey 2.'si ve oyuncu Deniz Çatalbaş'ın Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Ilıcalı, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: 'Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar dilerim…'
Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!