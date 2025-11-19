Survivor'da Büyük Sürpriz!

Survivor 2026 All Star için heyecan artarken Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu ve Best Model of Turkey 2.'si Deniz Çatalbaş'ın yarışmaya katıldığını duyurdu. Böylece sekizinci yarışmacı belli olmuş oldu. Survivor 2026 All Star için geri sayım sürerken, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı kadroya katılan yeni isimleri sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala açıklanan her yeni yarışmacı, seyircinin heyecanını daha da yükseltiyor.Son olarak, merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın Ünlüler takımında yer alacağının açıklanmasının ardından bir isim daha netleşti. Kadroda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın gibi isimler yer alırken listeye sürpriz bir ünlü daha eklendi.Acun Ilıcalı, yaptığı son paylaşımda Best Model of Turkey 2.'si ve oyuncu Deniz Çatalbaş'ın Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Ilıcalı, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: 'Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar dilerim…'