O Konsere Yoğun İlgi!

Uzun bir aranın ardından İstanbul'da konser vereceğini açıklayan Tarkan, heyecan yarattı. Megastar'ın fiyatıyla dudak uçuklatan konser biletleri de satışa sunuldu.

Ekleme: 19.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin en sevilen ismi Tarkan, sosyal medyadan önceki gün hayranlarına güzel haberi verdi.

Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul'da unutulmaz bir konser maratonuna hazırlandığını söyledi.



Ünlü şarkıcının konser biletleri ise satışa çıkar çıkmaz olay yarattı.

16-17-20-23 Ocak'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, hem klasikleşmiş şarkılarını hem de Kuantum 51 albümünden parçaları sahnede seslendirecek.

Biletler, 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de satışa çıktı. Yoğun bir ilginin yaşandığı konser biletleri, kısa sürede hızla satılmaya başlandı. Tarkan hayranları biletlerin satışa çıktığı siteye akın edince, on binlerce kişi sıraya alındı. Kullanıcılar bilet satın alma sayfasına sıraya alınarak yönlendirilirken sitede çökme meydana geldi.





EN UYGUNU 15 BİN TL

Öte yandan Tarkan'ın bilet fiyatları da şaşkına çevirdi. En uygun bilet fiyatların 15 bin TL'den başladığı görüldü. Konser biletlerinin, ön sıralarda 32 bini aşması da dikkatlerden kaçmadı.

Sırada saatlerce bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Tarkan'ın konser biletleri saatler sonra tükendi.

