Kiracısıyla mahkemelik oldu

Hayatımıza Vizontele Tuba'yla giren, o günden beri de kariyeri durağan olsa da özel hayatıyla öne çıkan oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.Berlin'deki kiracısıyla sorun yaşayan Tuba Ünsal, sosyal medyadan hayranlarıyla yaşananları anlattı.İşte Tuba Ünsal'ın kiracı isyanı:"Berlin'deyim. 7 aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim.1. Cehennemin yolu iyi niyet taslarıyla örülü /Fact 2. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma 3. Hala vicdan yapmak/ çünkü avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor.4. Çocuğu var diye hala üzülmek!!5. Yorgunum"