İlayda Şeker takipçilerine ateş püskürdü!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşıyor. Survivor ile tanınan İlayda Şeker, bu kez takipçilerine sinirlendi.

Survivor yarışmacılarından İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çift 2022'de dünyaevine girmiş bu yıl ilk çocukları İlis'e kavuşmanın heyecanını yaşamıştı.Şimdi sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık soru cevap yapa Şeker bu kez sinirledi. Takipçilerinden gelen soru cevapları yanıtlayacağını söyleyen Şeker bu kararından vazgeçti.Instagram hesabından açıklama yapan ve neden sorulara yanıt vermediğini belirten ünlü isim, "Sorularınızı neden cevaplamadım, çünkü sorularınızı beğenmedim. Daha güzel sorular sorarsanız daha güzel cevaplar alırsınız." dedi.