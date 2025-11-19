Cüneyt Arkın'a Vefa Gecesi!

  • USD: 42,29 - 42,36
Film-San Vakfı'nın düzenlediği 2. Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri'nde merhum usta oyuncu Cüneyt Arkın'a "Vefa Ödülü" verildi. Ödülü ailesi adına teslim alan torunu Zeynep Cüreklibatur, dedesinin toplumu birleştiren yönünü anlatarak "Dedem masallardan çıkmış kahramanım, onun gibi ölümsüz olmak istiyorum" sözlerini dile getirerek İngiltere'de oyunculuk eğitimi alacağını da açıkladı.

Ekleme: 19.11.2025 - 13:14 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Film-San Vakfı tarafından düzenlenen 2. Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri töreni önceki akşam gerçekleştirildi. Sinema ve dizi dünyasından birçok isim katılırken, gecenin en anlamlı ödüllerinden biri merhum usta sanatçı Cüneyt Arkın için verildi.

VEFA ÖDÜLÜ AİLESİNE TAKDİM EDİLDİ

Cüneyt Arkın'a verilen 'Vefa Ödülü', oyuncunun oğlu Kaan Cüreklibatır, gelini Aslı Cüreklibatur ve torunu Zeynep Cüreklibatur tarafından teslim alındı. Aile üyeleri duygusal anlar yaşarken sahnede yapılan konuşmalar geceye damga vurdu.

TORUNU ZEYNEP'TEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Hürriyet'in haberine göre usta oyuncunun torunu Zeynep Cüreklibatur, ödülü alırken yaptığı konuşmayla salondan büyük alkış topladı. Genç oyuncu adayı, 'Dedemin izinden gitmek, onun gibi ölümsüz olmak istiyorum. Dedemin toplumu birleştirme gibi bir özelliği vardı. Dedem masallardan çıkmış kahramanım' sözleriyle duygu dolu anlar yaşattı. Oyunculuk eğitimi almak istediğini belirten Zeynep Cüreklibatur, İngiltere'de derslere başlayacağını söyleyerek hedefini açıkladı. Genç yetenek, kariyerinde örnek aldığı ismin ise Türkan Şoray olduğunu ifade etti.
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!