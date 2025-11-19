Cüneyt Arkın'a Vefa Gecesi!

Film-San Vakfı tarafından düzenlenen 2. Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri töreni önceki akşam gerçekleştirildi. Sinema ve dizi dünyasından birçok isim katılırken, gecenin en anlamlı ödüllerinden biri merhum usta sanatçı Cüneyt Arkın için verildi.Cüneyt Arkın'a verilen 'Vefa Ödülü', oyuncunun oğlu Kaan Cüreklibatır, gelini Aslı Cüreklibatur ve torunu Zeynep Cüreklibatur tarafından teslim alındı. Aile üyeleri duygusal anlar yaşarken sahnede yapılan konuşmalar geceye damga vurdu.Hürriyet'in haberine göre usta oyuncunun torunu Zeynep Cüreklibatur, ödülü alırken yaptığı konuşmayla salondan büyük alkış topladı. Genç oyuncu adayı, 'Dedemin izinden gitmek, onun gibi ölümsüz olmak istiyorum. Dedemin toplumu birleştirme gibi bir özelliği vardı. Dedem masallardan çıkmış kahramanım' sözleriyle duygu dolu anlar yaşattı. Oyunculuk eğitimi almak istediğini belirten Zeynep Cüreklibatur, İngiltere'de derslere başlayacağını söyleyerek hedefini açıkladı. Genç yetenek, kariyerinde örnek aldığı ismin ise Türkan Şoray olduğunu ifade etti.