Atakan Özkaya'dan çarpıcı itiraf!

Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Uzak Şehir'de Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya da merak edilen isimler arasında. Saba Tümer'in programına konuk olan Özkaya samimi açıklamalarda bulundu.Mardin’de olmanın kendisine bambaşka bir his verdiğini söyleyen Özkaya, “Oranın gerçekleri, toprağı, insanı… Orada vakit geçirince başka bir konsantrasyon oluşuyor. İnsanların hayatlarını gözlemlemek bana çok şey katıyor” diyerek bölgeye duyduğu bağlılığı anlattı.KIVANÇ TATLITUĞ HAYRANIOyunculuğa olan ilgisinin lise yıllarında başladığını söyleyen genç yıldız, “Lisedeyken Kuzey–Güney izliyordum, büyük bir Kıvanç Tatlıtuğ hayranıydım. Oyunculuk hevesi kendiliğinden doğdu” dedi.“BİR AYAĞIM İSTANBUL’DA, BİR AYAĞIM BARCELONA’DA OLSUN”Kardeşinin 6 yıldır İspanya’da yaşadığını belirten Atakan Özkaya, Barcelona hayalini de açıkladı:“Bir süre İspanya’da yaşamak istiyorum. Türkiye’yi bırakmak değil, iki şehirli bir hayat istiyorum. Bir ayağım Barcelona’da, bir ayağım İstanbul’da olsun.”AŞK İTİRAFLARI: “DİBİNE KADAR YAŞARIM”Aşk konusunda oldukça açık sözlü olan Özkaya, “Çok kişiye aşık olmadım, ama olduysam çok oldum. Yengeç burcuyum; aşkı büyük yaşamayı seviyorum” dedi.Son aşkında Barcelona hayali uğruna mesleğini bile bırakmayı düşündüğünü itiraf eden oyuncu, “Şansıma o da Barcelona’yı seviyordu. ‘Gerekirse oyunculuğu bırakır, Barcelona’da hamburgerci açarım’ dedim. Aşk bazen bir şeylerden vazgeçip bir şeyler kazanmak demek” sözleriyle duygularını dile getirdi.SEKİZ KEZ YÜZÜNÜ YIKIYORSıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Özkaya, maç öncesi totemlerini artık terk ettiğini belirterek, “Bıraktım totemleri, işe yaramıyorlar. Tek alışkanlığım sabahları yüzümü sekiz kere yıkamak” dedi.Genç oyuncu hem kariyeri hem de hayata bakışıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzak Şehir dizisindeki Kaya karakteriyle yükselişini sürdüren Atakan Özkaya, samimi açıklamalarıyla da hayranlarının sevgisini kazanmaya devam ediyor.