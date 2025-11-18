  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncudan tatlı uyarı!

Kanal D’nin fenomen yapımı Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu, aldığı en ilginç hayran yorumunu açıkladı.

Ekleme: 18.11.2025 - 17:54 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:55 / Editör: Ozge Selin
Kendi fan kitlesini yaratan Irmak karakterindeki performansıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan oyuncu, “Bu kadın nasıl 42 yaşında ya?” yorumunu listenin başına koyduğunu söyleyip espriyi patlattı:

Göstermiyorum. 24 desem, atma Ziya, o kadar da değil. Dizide sert bir profil çizen Benderlioğlu, gündelik hayatta damarına basılması durumunda Irmak’laşabileceği uyarısında bulundu.

Ünlü oyuncudan tatlı uyarı!

“DOSTLARIM İÇİN SONUNA KADAR GİDERİM”

Ceren Benderlioğlu, oynadığı rollerin kendisini sert gösterdiği yorumlarıyla ilgili de konuştu. Eleştirilere “Bazen evet” diyerek katıldığını belirten oyuncu, “Damarıma basılırsa sert çıkışlarım olur” ifadesini kullandı.

Irmak karakteriyle arasındaki en büyük benzerliği “Dostları için sonuna kadar giden biri Irmak. Ben de öyleyim” şeklinde dile getiren oyuncu, oyunculuğun hayata bakış açını nasıl değiştirdiğini şöyle açıkladı: Yaş aldıkça, okudukça, oynadığım karakterlerle iç içe geçtikçe bakış açım dönüştü. Bunun için senaristlere minnettarım.

Ünlü oyuncudan tatlı uyarı!

“ÇALIŞABİLDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM”

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Emir Benderlioğlu ile evliliğinden Nur isimli bir kızları olan başarılı oyuncu, anne olmayı şirket yönetmeye benzetti. Katıldığı Youtube programında “Bir sürü fazı var anneliğin” diyen başarılı isim, “En çok zamanımı alan ve en çok keyif veren şey. Kolay mı? Asla” dedi.

Benderlioğlu, yoğun tempoda Ceren kalmayı nasıl başardığını ise şu sözlerle anlattı:

Dua ediyorum. Çünkü gerçekten zor. Ama üretmek, koşturmak ve nefes almak bana gençlik veriyor. Çalışabildiğim için şükrediyorum.
Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!