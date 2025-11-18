Ünlü oyuncudan tatlı uyarı!

Kendi fan kitlesini yaratan Irmak karakterindeki performansıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan oyuncu, “Bu kadın nasıl 42 yaşında ya?” yorumunu listenin başına koyduğunu söyleyip espriyi patlattı:Göstermiyorum. 24 desem, atma Ziya, o kadar da değil. Dizide sert bir profil çizen Benderlioğlu, gündelik hayatta damarına basılması durumunda Irmak’laşabileceği uyarısında bulundu.“DOSTLARIM İÇİN SONUNA KADAR GİDERİM”Ceren Benderlioğlu, oynadığı rollerin kendisini sert gösterdiği yorumlarıyla ilgili de konuştu. Eleştirilere “Bazen evet” diyerek katıldığını belirten oyuncu, “Damarıma basılırsa sert çıkışlarım olur” ifadesini kullandı.Irmak karakteriyle arasındaki en büyük benzerliği “Dostları için sonuna kadar giden biri Irmak. Ben de öyleyim” şeklinde dile getiren oyuncu, oyunculuğun hayata bakış açını nasıl değiştirdiğini şöyle açıkladı: Yaş aldıkça, okudukça, oynadığım karakterlerle iç içe geçtikçe bakış açım dönüştü. Bunun için senaristlere minnettarım.“ÇALIŞABİLDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM”Kendisi gibi oyuncu olan eşi Emir Benderlioğlu ile evliliğinden Nur isimli bir kızları olan başarılı oyuncu, anne olmayı şirket yönetmeye benzetti. Katıldığı Youtube programında “Bir sürü fazı var anneliğin” diyen başarılı isim, “En çok zamanımı alan ve en çok keyif veren şey. Kolay mı? Asla” dedi.Benderlioğlu, yoğun tempoda Ceren kalmayı nasıl başardığını ise şu sözlerle anlattı:Dua ediyorum. Çünkü gerçekten zor. Ama üretmek, koşturmak ve nefes almak bana gençlik veriyor. Çalışabildiğim için şükrediyorum.