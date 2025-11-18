  • USD: 42,29 - 42,36
Hülya Avşar'dan Dönüş Sinyali!

Geçtiğimiz haftalarda bir medikal firmaya ortak olarak iş dünyasında yeni bir adım atan Hülya Avşar, Kıbrıs'taki konseri öncesi basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede hem sahneye duyduğu özlemi hem de uzun süredir ara verdiği dizi setlerine dönme isteğini dile getirdi. Yeni dizi teklifini beğendiğini söyleyen Avşar, oyunculuğa geri dönüş ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu açıkladı.

Ekleme: 18.11.2025 - 09:19 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde iş dünyasındaki yatırımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamayla hem sahne heyecanını hem de setlere geri dönme isteğini paylaştı.

İŞ DÜNYASINA ADIM ATTI, SAHNEDE SEVENLERİYLE BULUŞTU

Türk sinemasının efsane isimlerinden, müzik dünyasının ise güçlü yorumcularından Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda bir medikal firmaya ortak olarak iş dünyasında yeni bir sayfa açmıştı. Başarılı yatırımlarıyla dikkat çeken Avşar, yoğun temposuna rağmen sahne çalışmalarını da sürdürdü. Ünlü sanatçı, hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sevenleriyle buluşarak sahne aldı.

SETLERE DÖNÜŞ SİNYALİ: BÜYÜK İHTİMALLE OLACAK

Hürriyet'in haberine göre uzun süredir dizi ve film projelerinden uzak duran Hülya Avşar, sorular üzerine setlere dönmeye hazırlandığı müjdesini verdi. Kendisine gelen bir dizi teklifini doğrulayan sanatçı, projeyi şu sözlerle değerlendirdi, 'Hikayeyi ve oyuncuları çok beğendim. Büyük ihtimalle olacak. Oyunculuğu çok özledim.'
