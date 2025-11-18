Galada yer krizi yaşadılar

Kadroda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Sekizinci Aile galası yapıldı.Galada ekibin birlikte fotoğraf için yan yana geldiği sırada yer krizi yaşandı. Haluk Bilginer'in yanında pozisyon almak isteyen Hazal Kaya, arkadaşlarının önüne geçme pahasına hamle yaptı.O anlarda Melisa Döngel ise hiç yerinden kıpırdamadan Hazal Kaya'yı belinden tutarak eşi Ali Atay'ın yanına kaydırdı. Sosyal medyada ise bu duruma yorum yağdı.