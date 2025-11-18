  • USD: 42,29 - 42,36
Esra Bilgiç'e beğeni yağmuru

Oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isme sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ekleme: 18.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan 33 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Yoğun bir çalışma temposu olan Bilgiç, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor.

Esra Bilgiç'e beğeni yağmuru

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte aşk dolu pozlarını yayımlıyor.

Esra Bilgiç'e beğeni yağmuru

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan başarılı oyuncunun Instagram'da 7,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Esra Bilgiç'e beğeni yağmuru

Esra Bilgiç'in yeni fotoğraflarına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

Esra Bilgiç'e beğeni yağmuru
