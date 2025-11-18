Esra Bilgiç'e beğeni yağmuru

''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan 33 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.Yoğun bir çalışma temposu olan Bilgiç, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor.Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte aşk dolu pozlarını yayımlıyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan başarılı oyuncunun Instagram'da 7,7 milyon takipçisi bulunuyor.Esra Bilgiç'in yeni fotoğraflarına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.