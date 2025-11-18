Aslı Enver'den iç ısıtan kareler

Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Enver, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.Anne olduktan sonra setlere ara veren Enver, ilgi gören sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.Instagram'da 6,7 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kızı Elay ile yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayımladı.