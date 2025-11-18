Anne olduktan sonra ilk doğum günü!

Aşkları dillerden düşmeyen oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin’in mutluluğu hız kesmeden sürüyor! 19 Eylül 2024’te görkemli bir törenle evlenen ünlü çift, iki ay önce oğulları Güneş’i kucaklarına alarak tarifsiz bir sevinç yaşamıştı.Güzel oyuncu Meriç Aral, anne olduktan sadece iki ay sonra bu kez doğum günü heyecanı yaşadı. 17 Kasım’da 37 yaşına giren Aral’ın kutlama paylaşımı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.Ancak asıl dikkat çeken detay? Elbette doğum günü pastası!Pastanın üzerinde yer alan “İyi ki doğdun Güneş’in annesi Meriç” yazısı hem duygulandırdı hem de sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Aral, paylaştığı karelere “Güzel dilekleriniz ve tüm kutlamalar için çok teşekkür ederim” notunu düşerek sevincini takipçileriyle paylaştı.