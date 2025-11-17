  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncunun nişanlısı bakın kim çıktı!

Dizi oyuncusu ve manken Ali Öner, nişanlısı anaokulu öğretmeni Livanur Aydın'ın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesini gezdi.

Ekleme: 17.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Best Model Of Turkey yarışmasında 'En iyi erkek model' seçildikten sonra O Kız, Seni Kalbime Sakladım, Teşkilat, Mahrem, Sahipsizler, Yalı Çapkını gibi dizilerde rol alan Ali Öner, Taşacak Bu Deniz dizisi çekimlerinden fırsat bulunca nişanlısı Livanur Aydın ile Oltu ilçesine geldi. Oltu’nun tarihi ve kültürel alanlarını gezen Öner, özellikle Oltu taşı atölyelerine ilgi gösterdi. İlçe esnafı, oyuncuya Oltu taşı tespih hediye edip, misafirperverliklerini gösterdi. Nişanlısı Livanur ile Oltu Kalesi'ni gezen Öner, tarihi yapıyı 'Eşsiz bir eser' olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncunun nişanlısı bakın kim çıktı!

'OLTU'NUN SAMİMİYETİ ÇOK ETKİLEDİ'

Gezisi sırasında açıklamalarda bulunan oyuncu Ali Öner, Oltu’ya hayran kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Trabzon’da ‘Taşacak Bu Deniz’ dizisinin çekimlerini sürdürüyoruz. İki günlük bir dinlenme zamanım vardı. Bu fırsatta Erzurum’a, Oltu’ya gelmek istedim. Nişanlımın memleketini görmek istiyordum. İyi ki gelmişim. Çok güzel ve samimi bir ambiyansı var. İnsanları çok içten, misafirperver. Özellikle cağ kebabına bayıldım. Oltu taşı tespihleri çok övülüyordu, ben de almayı düşünüyorum. Oltu Kalesi’nin hala sapasağlam ayakta olması şaşırtıcı ve etkileyici. Güzel bir restorasyonla burada dizi çekimleri bile yapılabilir. Böyle güzel memleketlerin tanıtımına katkı sağlayacak projelerde yer almaktan memnun olurum."

Ünlü oyuncunun nişanlısı bakın kim çıktı!

Livanur Aydın ise nişanlısıyla memleketini gezmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Babam Oltulu, ben de uzun süredir gelmiyordum. Ali de merak ediyordu, birlikte gelelim dedik. En çok cağ kebabını merak ediyordu, iki gündür bayılarak yiyor. Tarihi yerleri geziyoruz, oldukça sevdi. Çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!