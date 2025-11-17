Sevgilisini babasıyla tanıştırdı

Yıllardır yanlış burun ameliyatı olmanın mağduriyetini yaşayan Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunların yanı sıra oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Ünlü çiftten sürpriz bir gelişme geldi.Murat Dalkılıç, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak Özgü Kaya'yı babası Sedat Dalkılıç ile tanıştırdığını duyurdu.11. KEZ AMELİYAT OLDUBurun kemiklerindeki doğuştan gelen şekil bozukluğu nedeniyle daha önce 10 kez ameliyat geçiren Murat Dalkılıç, 2025'in başında yeniden operasyon geçirdi. 11. kez ameliyat olan Dalkılıç'ın burnu yine istedikleri şekle gelemedi.