  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevgilisini babasıyla tanıştırdı

Bir süre önce gönlünü oyuncu Özgü Kaya'ya kaptıran ünlü şarkıcı Murat Dakılıç, evlilik hazırlığına girdi. Sevgilisini babasıyla tanıştırdı.

Ekleme: 17.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır yanlış burun ameliyatı olmanın mağduriyetini yaşayan Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunların yanı sıra oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Ünlü çiftten sürpriz bir gelişme geldi.

Murat Dalkılıç, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak Özgü Kaya'yı babası Sedat Dalkılıç ile tanıştırdığını duyurdu.

11. KEZ AMELİYAT OLDU

Burun kemiklerindeki doğuştan gelen şekil bozukluğu nedeniyle daha önce 10 kez ameliyat geçiren Murat Dalkılıç, 2025'in başında yeniden operasyon geçirdi. 11. kez ameliyat olan Dalkılıç'ın burnu yine istedikleri şekle gelemedi.

Sevgilisini babasıyla tanıştırdı


Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!