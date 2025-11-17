  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevgilisine sarılarak ağladı

Evlilik hazırlığı içinde olan ünlü şarkıcı İrem Derici gözyaşlarına boğulduğu anı paylaştı. Derici'nin aşık halleri sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 17.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
şk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile evlenmeye hazırlanıyor.

Sık sık sevgilisiyle tartışan ünlü şarkıcı, sevgilisi Melih Kunukçu ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlamıştı.

"BEYİNSİZ"

Derici, ''Çocuklar, bu ilişki bitmez çünkü hangimiz daha beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes buyursun zorbalasın. Ha çok aşık olunası, mükemmel tipler o ayrı.'' ifadelerini kullanmıştı.

İrem Derici Instagram hesabından sevgilisiyle konserde çekilmiş duygusal bir anını paylaştı ve şu notu düştü:

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

"2024’te Brezilya’da Bruno’dan, 2025’te Hollanda’da Gaga’dan Die With A Smile’ı canlı dinleyen biz... Seni çok seviyorum.

Her gün benim için savaşmanı, benim gelgitlerime katlanmanı, içimdeki kız çocuğunu öldürmeden beni olgunlaştırmanı… Çok seviyorum!"

Sevgilisine sarılarak ağladı

Sevgilisine sarılarak ağladı
Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!