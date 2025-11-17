Sevgilisine sarılarak ağladı

şk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile evlenmeye hazırlanıyor.Sık sık sevgilisiyle tartışan ünlü şarkıcı, sevgilisi Melih Kunukçu ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlamıştı.Derici, ''Çocuklar, bu ilişki bitmez çünkü hangimiz daha beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes buyursun zorbalasın. Ha çok aşık olunası, mükemmel tipler o ayrı.'' ifadelerini kullanmıştı.İrem Derici Instagram hesabından sevgilisiyle konserde çekilmiş duygusal bir anını paylaştı ve şu notu düştü:"2024’te Brezilya’da Bruno’dan, 2025’te Hollanda’da Gaga’dan Die With A Smile’ı canlı dinleyen biz... Seni çok seviyorum.Her gün benim için savaşmanı, benim gelgitlerime katlanmanı, içimdeki kız çocuğunu öldürmeden beni olgunlaştırmanı… Çok seviyorum!"