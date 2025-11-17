  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Robbie Williams'tan kötü haber

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, zayıflama iğneleri nedeniyle görme kaybı yaşadığını söyledi.

Ekleme: 17.11.2025 - 09:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar sağlık problemleri yaşayan pop müziğin efsane ismi Robbie Williams, zayıflama iğneleri yüzünden görme kaybı yaşadığını açıkladı. 51 yaşındaki şarkıcı, Mounjaro iğnelerini kullandığı dönemlerde görüşünün hızla bozulduğunu ve sahnede hayranlarının yüzlerini seçemediğini söyledi.

"YÜZLERİ SEÇEMİYORUM"

Ünlü şarkıcı, “Bir süredir bulanık görüyorum ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum; Mounjaro’nun etkisi olabilir” dedi.

Robbie, yine de iğneyi bırakmayı düşünmediğini ifade etti. Şarkıcı ayrıca iğnelerin kendisine sadece fiziksel değil mental olarak da iyi geldiğini şu sözlerle belirtti:

"RUH SAĞLIĞIM İYİ DEĞİLDİ"

“Yıllardır ruh sağlığım iyi değildi. Son 10 yılda üzerimdeki kara bulutlar dağıldı. Şimdi disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum.”

Robbie Williams'tan kötü haber
Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!