Kurtlar Vadisi'nin Efsaneleri Bir Arada!

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal'ı canlandıran Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı.Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi, 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve 4 sezon boyunca büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin fenomen karakterleri arasında yer alan Abuzer Kömürcü ve oğlu Zürriyetsiz Erdal ise hâlâ geniş kitleler tarafından hatırlanıyor.Abuzer Kömürcü karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile dizide oğlu Zürriyetsiz Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin, uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İkili, hayranlarını yıllar öncesine götüren sıcak bir buluşmaya imza attı.Cangören ve Zengin'in yıllar sonra birlikte verdikleri pozda bir örnek giyinmeleri dikkat çekti. Fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yayılarak dizinin unutulmaz sahnelerini hatırlayan izleyiciler arasında büyük ilgi gördü.