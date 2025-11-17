  • USD: 42,29 - 42,36
Kurtlar Vadisi'nin Efsaneleri Bir Arada!

Türk dizi tarihinin kült yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal karakterlerine hayat veren Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi. Dizinin hafızalara kazınan ikilisinin yeniden buluşması, yıllar önce ekranlara damga vuran sahneleri hatırlatarak izleyicilere güçlü bir nostalji duygusu yaşattı.

17.11.2025 - 10:23
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal'ı canlandıran Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı.

EFSANE DİZİNİN İZ BIRAKAN İKİLİSİ BULUŞTU

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi, 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve 4 sezon boyunca büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin fenomen karakterleri arasında yer alan Abuzer Kömürcü ve oğlu Zürriyetsiz Erdal ise hâlâ geniş kitleler tarafından hatırlanıyor.

YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA

Abuzer Kömürcü karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile dizide oğlu Zürriyetsiz Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin, uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İkili, hayranlarını yıllar öncesine götüren sıcak bir buluşmaya imza attı.

BİREBİR UYUMLU KIYAFETLERLE POZ VERDİLER

Cangören ve Zengin'in yıllar sonra birlikte verdikleri pozda bir örnek giyinmeleri dikkat çekti. Fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada yayılarak dizinin unutulmaz sahnelerini hatırlayan izleyiciler arasında büyük ilgi gördü.

