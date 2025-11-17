  • USD: 42,29 - 42,36
Emrah Altıntoprak Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldı!

Emrah Altıntoprak'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılması günlerdir konuşuluyor. Ayrılık sebebi merak edilirken bomba bir iddia gündeme geldi. İddialara göre oyuncu Feyza Civelek ile hijyen krizi yaşadı.

Ekleme: 17.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan vedaların ardından bazı krizler patlak verdi. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak'ın ayrılık sebebi de gündeme geldi. Feyza Civelek ile partner olan Altıntoprak hakkında bomba bir iddia konuşuluyor.

Ayrılık sonrası birbirlerini takibi bırakan ikiliden Feyza Civelek, 'Ben işin gerçeğini söylesem daha doğru olur. İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim. O yüzden bu konuyu uzatmama gerektiğinin kanısındayım. Daha fazla onun hakkında konuşmak istemiyorum.' demişti.

Tam da bu sırada Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı bomba bir iddia gündeme getirdi.

Dağıstanlı yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılma sebebi ise TV tarihinde görülmemiş, duyulmamış cinsten bir olay! Altıntoprak dizide eşini oynayan Feyza Civelek'in kişisel hijyenine dikkat etmemesi yüzünden karşılıklı sahnelerde çok zorlanıyormuş. Bunu çok kibar yolla dile getirse de, sonuç alamamış. Sonunda dayanamaz noktaya gelmiş. Sıkıntısını açıkça dile getiren oyuncu, kendisine bir an evvel final yazılmasını istemiş.'

ÇİŞ KRİZİ AKLA GELDİ

Tüm bu olup bitenlerden sonra akla ise Sibel Taşçıoğlu'nun (Pembe Hanım) geçen yıl diziden ‘hiç istemeyerek' neden ayrıldığı konusu geldi.

İddiaya göre; Feyza Civelek sette bir koltuğun üzerine çişini kaçırdı. Sonra bunu Sibel Taşçıoğlu'nun yaptığını söyledi. Aralarında tartışma çıktı. Taşçıoğlu'nun, Feyza'ya tokat attığı bile söylendi. Yapım şirketi ‘iddia asılsız ve mesnetsiz' açıklamasını yaptı. Feyza Civelek “Bunlar iftira” dedi. Ölüm finali yazılan Sibel Taşçıoğlu sessiz kaldı.


Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

