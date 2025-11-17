Burcu Biricik kuralını bozdu!

Kanal D'de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.Doğum günü kutlamasından erken ayrılan ünlü isim, "Arkadaşımın doğum günü vardı, o yüzden çıktım. Sosyal anksiyetem tuttu, siz böyle gelince üstüme üstüme" açıklamasında bulunmuştu.Luna'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Biricik, "İlk defa bebişi evde bırakıp, gezmeye çıktım. Aklım orada kaldı, o yüzden çok durmadım. Kızımı da çok sevdim ben, her şey yolunda. Setlere daha çok vakit var" diye konuşmuştu.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Biricik, ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor.Biricik, gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiği minik kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.