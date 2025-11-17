  • USD: 42,29 - 42,36
Burcu Biricik kuralını bozdu!

Kızının yüzünü göstermeyen ve bu konuda hassas olan oyuncu Burcu Biricik, bu sefer kuralını bozdu. Ünlü isim, minik kızı Luna'nın yeni karelerini Instagram'dan paylaştı.

Kanal D'de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Burcu Biricik kuralını bozdu!

Doğum günü kutlamasından erken ayrılan ünlü isim, "Arkadaşımın doğum günü vardı, o yüzden çıktım. Sosyal anksiyetem tuttu, siz böyle gelince üstüme üstüme" açıklamasında bulunmuştu.

Burcu Biricik kuralını bozdu!

Luna'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Biricik, "İlk defa bebişi evde bırakıp, gezmeye çıktım. Aklım orada kaldı, o yüzden çok durmadım. Kızımı da çok sevdim ben, her şey yolunda. Setlere daha çok vakit var" diye konuşmuştu.

Burcu Biricik kuralını bozdu!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Biricik, ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor.

Burcu Biricik kuralını bozdu!

Biricik, gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiği minik kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Burcu Biricik kuralını bozdu!
