O Dizinin Setinde Gerilim!

Kızılcık Şerbeti yeni bir döneme girerken diziden kritik rollerdeki oyuncular ayrıldı. Ayrılan isimlerin ilk hamlesi ise sette kriz yaşandığını ortaya çıkardı.Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek'i ve Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.Peş peşe fotoğraflar paylaşan Sıla Türkoğlu, karelerde diziden daha önce ayrılan isimlere yer verdi. Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek ile olan herhangi bir karesini paylaşmadı.Doğukan Göngör ise bu duruma bir hayli içerledi. Güngör sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı:'Hayat şaşırmamayı,herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti.'