  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O Dizinin Setinde Gerilim!

Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıklar yaşanırken setteki gerilim de ortaya çıktı. Diziden ayrılanların birbirini hemen takipten çıkmaları dikkat çekti. Doğukan Güngör ise sessiz kalmadı.

Ekleme: 16.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti yeni bir döneme girerken diziden kritik rollerdeki oyuncular ayrıldı. Ayrılan isimlerin ilk hamlesi ise sette kriz yaşandığını ortaya çıkardı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek'i ve Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Peş peşe fotoğraflar paylaşan Sıla Türkoğlu, karelerde diziden daha önce ayrılan isimlere yer verdi. Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek ile olan herhangi bir karesini paylaşmadı.

Doğukan Göngör ise bu duruma bir hayli içerledi. Güngör sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı:

O Dizinin Setinde Gerilim!
'Hayat şaşırmamayı,herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti.'






Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!