Lady Gaga Hastalığını Açıkladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 2018 yapımı 'A Star Is Born' filminin çekimleri sırasında yaşadığı ruhsal krizi ilk kez kamuoyuna anlattı.Filmin başrol oyuncusu Gaga, bu dönemi kariyerinin en yoğun ve zor zamanlarından biri olarak nitelendirdi.Rolling Stone'a konuşan Gaga, o süreçte duygu durum bozukluğu için lityum kullandığını ve filmin ardından psikotik kırılma yaşadığını söyledi. O günleri şöyle anlattı: 'Bir gün kız kardeşim bana 'Artık ablamı göremiyorum' dedi. O an turu iptal ettim. Psikiyatrik destek almak için hastaneye gittim. Tamamen çökmüştüm. Çok korkutucuydu.'Gaga, yaşadığı bu krizin kendisi üzerindeki etkisini de samimiyetle dile getirdi: 'Bir dönem asla iyileşemeyeceğimi düşündüm. Hayatta olduğum için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum.'Bu açıklamaların ardından ünlü isme çok sayıda 'geçmiş olsun' yorumları yağdı.Stefani Joanne Angelina Germanotta, 28 Mart 1986'da Upper East Side, Manhattan'daki Lenox Hill Hastanesi'nde Katolik bir ailenin kızı olarak doğdu. Cynthia Louise ve İnternet girişimcisi Joseph Anthony 'Joe' Germanotta, Jr.'ın en büyük kızıdır.%75 oranında İtalyan kökleri bulunan Germanotta'nın Kanadalı Fransız kökleri de vardır.Kız kardeşi Natali moda öğrencisidir. Manhattan'ın Upper West Side bölgesinde yetişen Germanotta, annesinin iletişim sektöründe sabah sekizden akşam sekize kadar çalıştığını, babasının da işte çok zaman harcadığını ifade etmektedir. Germanotta, on bir yaşından itibaren Manhattan'ın Upper East Side bölgesindeki özel bir Roma Katoliği kız okulu olan Kutsal Kalp Manastırı'na gitti.Lisedeki öğrenim yıllarını 'çok çalışkan, çok disiplinli' ama 'biraz da güvensiz' olarak tanımlayan Germanotta, bu dönemi hakkında daha sonraları 'Ya çok kışkırtıcı ya da çok tuhaf olduğum için alay konusu olurdum, ben de daha az göze batmaya çalıştım. Uyum sağlayamadım ve kendimi ucube gibi hissettim.' ifadelerini kullandı.