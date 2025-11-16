  • USD: 42,29 - 42,36
Icardi'den Evlilik Açıklaması!

Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma sürecinin sürerken, futbolcu da kararın Mart 2026'da çıkacağını doğrulayıp, "Boşandıktan sonra evlilik planları konuşacağız" dedi.

Ekleme: 16.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Arjantinli oyuncu China Suárez, katıldığı bir programda Mauro Icardi ile evlilik sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Programda sunucusu, şaka yaparak kamera arkasındaki Icardi'yi işaret etti ve 'Bu adam seni en sonunda evlendirecek' dedi.

China ise, 'Önce boşanması lazım. Boşanma birkaç aya sonuçlanır' diye cevap verdi.

Icardi'den Evlilik Açıklaması!

'BOŞANMA SONUÇLANMADI'

Programı sunucusu; Ben boşandığını sanıyordum' şeklindeki ifadeleri kullandı.

Kısa süre sonra Icardi de sohbete katıldı ve boşanmanın Mart 2026'da sonuçlanacağını doğruladı; 'Önce boşanayım, sonra planlamaya başlarız' diyerek evlilik ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

'BOŞANDIKTAN SONRA BAKACAĞIZ'

Sunucu Icardi'ye tekrardan; 'Evlenecek misiniz?' sorusunu sordu ve Icardi, 'Boşandıktan sonra bakacağız.' diye cevap verdi. China Suarez ise bu konuda çok konuşmadıklarını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

