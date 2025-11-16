Ceren Arslan'dan İlhamlı Kostüm!

  • USD: 42,29 - 42,36
Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, sosyal medya hesabından yeni kostümünü paylaştı. Kostüm, ünlü dizi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın kostümlerinden esinlenerek tasarlandı. Osmanlı motifleri ve zarif işlemelerle hem modern hem de geleneksel bir görünüm sunan kıyafet, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. Arslan, 10 Kasım günü sahneye Atatürk posteriyle çıkmıştı.

Türkiye'yi Miss Universe 2025 yarışmasında temsil eden Ceren Arslan, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle yoğun ilgi görüyor. Tayland'da düzenlenen yarışma öncesi kamp sürecinde takipçileriyle paylaştığı videolarla dikkat çeken Arslan, son olarak 'Hürrem vibes only' notuyla bir paylaşım yaptı.

HEM MODERN HEM GELENEKSEL

Videoda giydiği mini elbise, ünlü dizi Muhteşem Yüzyılda Hürrem Sultan'ın kostümlerinden esinlenerek tasarlanmış. Osmanlı motifleri ve zarif işlemelerle hem modern hem de geleneksel bir görünüm sunan kıyafet, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Arslan 10 Kasım günü desahneye Atatürk posteriyle çıkmıştı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!