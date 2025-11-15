Sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek'in son durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Bir ayı aşkın süredir yoğun bakımda yatan Ürek'ten sevenlerini üzen bir haber geldi.İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede devam ediyor. Bir ayı aşkın süredir tedavi gören Ürek'le ilgili bir gelişme yaşandı.İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.59 yaşındaki Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'den açıklama gelmedi. Geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek'in doktorunun ilk kendisini aradığını belirten Mehmet Ali Erbil, "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var." ifadelerini kullandı.Günlerdir yoğun bakımda uyutulan ve durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği düşünülse de yine de ünlü sanatçıdan gelen haber hayranlarını umutlandırdı.20 dakika kalbi duran Fatih Ürek'in uyandığında nasıl tepki vereceği merak konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda uyutulan Ürek'in yatmaya bağlı olarak vücudunda yaraların meydana geldiği ortaya çıktı.Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası yaşandı. İddiaya göre Ürek'in 17 yıl küs kalıp 3 yıl önce barıştığı ablası Selvi ile diğer ablası arasında miras kavgası çıktı. Tüm bu haberler Ürek'ten iyi haberler bekleyen sevenlerini üzdü.Menajerinden Kanal D'de ekranlarında Neler Oluyor Hayatta? programına özel açıklama geldi. Ürek’in menajeri Mert Siliv şöyle konuştu:Fatih Ürek yaşıyor, gözlerini açacak ve eski sağlığına kavuşacak. Ne borcu olduğu ne ailesinin miras kavgası yaptığı doğru değil. İyileştiğinde bunları duyup çok üzülecek. Hepimiz ondan gelecek iyi haberlere odaklandık. Umutla bekliyoruz.' açıklamasını yaptı.Öte yandan Fatih Ürek'in Bodrum'daki villasına dair eski görüntüler yeniden gündeme geldi. Kazancını Bodrum'daki evine harcayan sanatçının havuzlu bahçeli evi dikkat çekti.