Hande Doğandemir'den düğün açıklaması

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, yer aldığı başarılı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir süredir iç mimar Emre İzer ile birlikte olan Doğandemir, evlilik teklifi aldı. Yaptığı açıklamada heyecanını dile getiren oyuncu, düğün hakkında da konuştu.Güneşi Beklerken, Can Kırıkları, Hayat Bugün, Hükümsüz ve Hayatımın Aşkı gibi birçok başarılı projede yer alan Hande Doğandemir, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Doğandemir bir süredir iç mimar Emre İzer ile aşk yaşıyor. İzer'den evlilik teklifi alan Doğandemir'den açıklama geldi.Şimdilerde Kıskanmak dizisiyle ekranlarda olan 39 yaşındaki güzel isim, geçtiğimiz günlerde parmağında yüzükle görüldü. İlişkisinde ciddi olduğunu belirten Doğandemir, evlilik teklifini kabul etti.Dün akşam bir davette 2. Sayfa'ya konuşan Hande Doğandemir, evlilik teklifi ve düğün hakkında konuştu. Güzel bir ilişkisi olduğundan bahseden oyuncu, "Her şey yolunda, hiçbir zaman saklamadım. Güzel giden bir ilişkim var" dedi.Düğün için herhangi bir plan yapmadıklarını ancak sade bir tören istediğini belirten Hande Doğandemir, "Düğün için tarih belli değil. Seneye havalar güzelleşince bakarız. Sevdiklerimizle keyifli bir gün geçireceğimiz bir şey olsun isteriz. Çok duygulandığım, kendi aramızda sade bir teklif oldu" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk olan Hande Doğandemir, ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şarkımız Ebru Yaşar’dan ‘Yeşillenirim’. Şarkıda şöyle diyor: ‘Ben senin olmadığın her yerde canım yeşillenirim. Yeter ki düş yakamdan kutupta bile güneşlenirim. Bugün benim günüm gönlümce gezer eğlenirim. Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim.’ Benim de bir süredir değerimi bilen biri var.""Çok mutluyum, çok şükür. Kendisi mimar. Başka bir dünyası olması çok hoşuma gidiyor. Sosyal medya kullanmıyor, ilgisi odağı başka. Ondan çok şey öğreniyorum. Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Ve ilk gördüğümde onun benim hayattaki eşim olduğunu anladım. Nazar değmesin.”