  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Doğandemir'den düğün açıklaması

Hande Doğandemir sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi almıştı. Düğün için herhangi bir plan yapmadıklarını ancak sade bir tören istediğini belirten Hande Doğandemir, "Düğün için tarih belli değil. Seneye havalar güzelleşince bakarız" dedi.

Ekleme: 15.11.2025 - 13:12 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Güzel oyuncu Hande Doğandemir, yer aldığı başarılı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir süredir iç mimar Emre İzer ile birlikte olan Doğandemir, evlilik teklifi aldı. Yaptığı açıklamada heyecanını dile getiren oyuncu, düğün hakkında da konuştu.Güneşi Beklerken, Can Kırıkları, Hayat Bugün, Hükümsüz ve Hayatımın Aşkı gibi birçok başarılı projede yer alan Hande Doğandemir, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Doğandemir bir süredir iç mimar Emre İzer ile aşk yaşıyor. İzer'den evlilik teklifi alan Doğandemir'den açıklama geldi.

Hande Doğandemir'den düğün açıklaması

Şimdilerde Kıskanmak dizisiyle ekranlarda olan 39 yaşındaki güzel isim, geçtiğimiz günlerde parmağında yüzükle görüldü. İlişkisinde ciddi olduğunu belirten Doğandemir, evlilik teklifini kabul etti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Dün akşam bir davette 2. Sayfa'ya konuşan Hande Doğandemir, evlilik teklifi ve düğün hakkında konuştu. Güzel bir ilişkisi olduğundan bahseden oyuncu, "Her şey yolunda, hiçbir zaman saklamadım. Güzel giden bir ilişkim var" dedi.

Hande Doğandemir'den düğün açıklaması

"DÜĞÜN SENEYE HAVALAR ISININCA OLUR"

Düğün için herhangi bir plan yapmadıklarını ancak sade bir tören istediğini belirten Hande Doğandemir, "Düğün için tarih belli değil. Seneye havalar güzelleşince bakarız. Sevdiklerimizle keyifli bir gün geçireceğimiz bir şey olsun isteriz. Çok duygulandığım, kendi aramızda sade bir teklif oldu" ifadelerini kullandı.

"DEĞERİMİ BİLEN BİRİ"

Geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk olan Hande Doğandemir, ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şarkımız Ebru Yaşar’dan ‘Yeşillenirim’. Şarkıda şöyle diyor: ‘Ben senin olmadığın her yerde canım yeşillenirim. Yeter ki düş yakamdan kutupta bile güneşlenirim. Bugün benim günüm gönlümce gezer eğlenirim. Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim.’ Benim de bir süredir değerimi bilen biri var."

Hande Doğandemir'den düğün açıklaması

"HAYATTAKİ EŞİM OLDUĞUNU ANLADIM"

"Çok mutluyum, çok şükür. Kendisi mimar. Başka bir dünyası olması çok hoşuma gidiyor. Sosyal medya kullanmıyor, ilgisi odağı başka. Ondan çok şey öğreniyorum. Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Ve ilk gördüğümde onun benim hayattaki eşim olduğunu anladım. Nazar değmesin.”
Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!