Babasının doğum gününü kutladı

Tuğçe Tayfur 2 Ocak'ta yaşamını yitiren babası Ferdi Tayfur'un doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından aile arasında yaşanan miras ve vasiyet anlaşmazlığı sürerken kızı Tuğçe Tayfur'dan duygusal mesaj geldi. Ferdi Tayfur'un doğum gününü kutlayan Tuğçe Tayfur, "Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki" dedi.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde kavga çıkmış aile bireyleri arasında tartışma yaşanmıştı. Cami avlusundaki tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur ile eski eşi, sinema sanatçısı Necla Nazır'ın tabutun başına geldiği dakikalarda yuhalama sesi yükselmişti.

Ünlü sanatçının yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı'nın da Tuğçe Tayfur'a bağırdığı görülmüştü. Şirin Gözalıcı ve Tuğçe Tayfur arasında daha sonra miras krizi çıkmıştı.Sanatçının avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu iddia edilmişti. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan men edildiği belirtmişti.

Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak! Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" ifadelerine yer vermişti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Miras krizinin gölgesinde babasıyla sık sık fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur'dan bu kez doğum günü kutlaması geldi. 15 Kasım doğumlu Ferdi Tayfur'un doğum gününü kutlayan Tuğçe Tayfur şu ifadeleri kullandı:Allah yattığın yeri nur etsin baba. Sen benim hep açık yaram olarak kalacaksın ta ki biz seninle kavuşana kadar. Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki... Bugün babamın doğum günü dualarınızı eksik etmeyin.








