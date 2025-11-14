Yeni mesleği şoke etti

Yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran 'Emret Komutanım' dizisinde canlandırdığı 'Ferit Tekin' karakteriyle Türk televizyonlarında boy gösteren Arda Kural, bir döneme adını altın harflerle yazdırdı.Yalnızca sergilediği başarılı oyunculuğu ile değil, aynı zamanda yakışıklılığı ve Leonarda DiCaprio'ya olan benzerliği ile 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılmaya başlandı.Büyük bir hayran kitlesi olan Kural, psikoz teşhisi aldıktan sonra uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yıllarca tedavi gören ve gözlerden uzak kalmayı tercih eden Arda Kural, bu dönemde oyunculuğu bırakma kararı verdi.Oyunculuk yapmak ile bir türlü yıldızı barışmadığını söyleyen Kural, geçirdiği zor günlerden sonra son dönemde yeniden kendini göstermeye başladı.Katıldığı bir programda şimdilerde neler yaptığı sorulunca verdiği yanıt duyanları adeta şoke etti.Kurali oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıkladı:'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgilendiğini dile getirdi.