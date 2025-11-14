  • USD: 42,17 - 42,24
  • EURO: 49,02 - 49,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni mesleği şoke etti

Türk televizyonlarında 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan ve yakışıklılığıyla mest eden Arda Kural, uzun bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra oyunculuğu bırakarak adeta sırra kadem basmıştı. Oyunculuktan sonra bambaşka bir mesleğe yönelen Kural'ın yeni mesleği adeta şaşkına çevirdi. Meğer Kural'ın odasında...

Ekleme: 14.11.2025 - 13:03 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:05 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran 'Emret Komutanım' dizisinde canlandırdığı 'Ferit Tekin' karakteriyle Türk televizyonlarında boy gösteren Arda Kural, bir döneme adını altın harflerle yazdırdı.

Yalnızca sergilediği başarılı oyunculuğu ile değil, aynı zamanda yakışıklılığı ve Leonarda DiCaprio'ya olan benzerliği ile 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılmaya başlandı.

Yeni mesleği şoke etti

Büyük bir hayran kitlesi olan Kural, psikoz teşhisi aldıktan sonra uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yıllarca tedavi gören ve gözlerden uzak kalmayı tercih eden Arda Kural, bu dönemde oyunculuğu bırakma kararı verdi.

Yeni mesleği şoke etti

OYUNCULUK YAPMAYI BİR TÜRLÜ SEVEMEMİŞ!

Oyunculuk yapmak ile bir türlü yıldızı barışmadığını söyleyen Kural, geçirdiği zor günlerden sonra son dönemde yeniden kendini göstermeye başladı.

Yeni mesleği şoke etti

YENİ MESLEĞİ DUYANLARI ŞOKE ETTİ!

Katıldığı bir programda şimdilerde neler yaptığı sorulunca verdiği yanıt duyanları adeta şoke etti.

Yeni mesleği şoke etti

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

Kurali oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilendiğini şu sözlerle açıkladı:

'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

Daha önceden bir konuşmasında, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" diyen Kural, şimdilerde madencilik ile ilgilendiğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'nın Metro Yükünü Bakanlık Sırtlıyor!
Türkiye'den Yeni Enerji Hamlesi!
Kahraman şehidimize hüzünlü uğurlama! Eşinden montuyla duygulandıran veda
İsrail Titremeye Devam Ediyor! Türkiye Korkusu...
Almanya'da Tarihi Uzlaşı!
Bakan Ersoy, TBMM’de 2026 Bütçesini Anlattı! Turizmde Rekor, Arkeolojide Altın Çağ
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Tüketici Hakem Heyetleri kapatılıyor mu?
İçişleri Bakanlığı'ndan Titiz Operasyon! Göz Açtırmıyor...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki! 'Lanetliyoruz'
Kripto Borsasında Kayyum Kararı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsunlu şehidin ailesine telefon
Türkiye'nin enerji gücü büyüyor! 'Enerjide merkez ülke olmak artık mümkün'
Ahıska Türkleri Sürgünün 81.Yılında Unutulmadı!
Kabinli taksiler gündemde! Togg işaret edildi
Hangi sınav ne zaman? ÖSYM 2026 takvimini açıkladı
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanlara son görev
Mansur Yavaş'ın 2 Milyar TL'lik Direkleri!
BBC Trump'tan Özür Diledi!
Mamak'ta kentsel dönüşüm isyanı! 'Projeyi TOKİ'ye devredin, devlet bizi kurtarsın!'
OpenAI ChatGPT duyurdu! Artık sinirinizi bozmayacak

OpenAI ChatGPT duyurdu! Artık sinirinizi bozmayacak

O Model Hız Rekoru Kırabilir...

O Model Hız Rekoru Kırabilir...

Yapay Zeka Artık Daha Güçlü!

Yapay Zeka Artık Daha Güçlü!

Eski Uygulama Geri Mi Dönüyor?

Eski Uygulama Geri Mi Dönüyor?

Windows 11 Kullanıcıları Öfkeli!

Windows 11 Kullanıcıları Öfkeli!

Apple Rakiplerini Geride Bıraktı!

Apple Rakiplerini Geride Bıraktı!