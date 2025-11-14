Ünlü sunucu kanserle mücadele ettiğini duyurdu

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu Instagrm hesabından yaptığı paylaşımla kanser hastalığı ile mücadee ettiğini takipçileriyle paylaştı. Vahapoğlu yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.3.KEMOTERAPİSİNİ ALDIÇok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.'HAYATIMIN AKIŞINI ERTELEMEDEN DEVAM EDECEĞİM'Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim.Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum.Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek.ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?Ece Vahapoğlu, 15 Mart 1978'de İstanbul'da doğan Türk sunucu, yazar ve wellness danışmanıdır. Medya kariyerine 2000'li yılların başında adım atan Vahapoğlu, çeşitli televizyon kanallarında haber programları, kültür–sanat içerikleri ve yaşam tarzı formatlarında sunuculuk yaptı. Yıllar içinde hem ekran yüzü hem de etkinlik moderatörü olarak tanınan isimler arasında yer aldı.