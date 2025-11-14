Ünlü oyuncudan duygusal paylaşım

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 8 Kasım'da yaşama veda etti.Cihangir Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken oyuncuyu, eşi Sedef Avcı ve arkadaşları teselli etmeye çalıştı.Dedesinin kaybı için göz yaşı döken çiftin 12 yaşındaki çocukları Can Kasabalı'yı, cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ bir an olsun yalnız bırakmadı.Babasını günler önce toprağa veren oyuncu, sosyal medya hesabından anma mesajları yayımlamaya devam ediyor.Acısı henüz çok taze olan Kasabalı, babasıyla birlikte olduğu fotoğrafı Instagram'dan duygusal bir müzikle paylaştı.