Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım...

Oyuncu Sinem Kobal, dünyaevine giren erkek kardeşi Kerem Kobal'ın düğün gecesinden yeni kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 14.11.2025 - 18:25 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:30 / Editör: Ozge Selin
Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da mutluluğa evet demişti.

2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almıştı.

Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım...

Güzel oyuncu Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım...

Ünlü oyuncunun kardeşi Kerem Kobal, 7 Eylül'de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile evlendi.

Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım...

Kobal, düğünden mutlu anları yayınlamaya devam ediyor. Oyuncu, son olarak nikahtan yeni fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım...
