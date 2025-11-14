Sinem Kobal'dan sürpriz paylaşım...

Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da mutluluğa evet demişti.2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almıştı.Güzel oyuncu Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Ünlü oyuncunun kardeşi Kerem Kobal, 7 Eylül'de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile evlendi.Kobal, düğünden mutlu anları yayınlamaya devam ediyor. Oyuncu, son olarak nikahtan yeni fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.