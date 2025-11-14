  • USD: 42,29 - 42,36
Bülent Ersoy’dan canlı yayında sevgili açıklaması...

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü sanatçı, hakkında çıkan sevgili haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

Ekleme: 14.11.2025 - 18:03 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
73 yaşındaki usta sanatçı Bülent Ersoy, son günlerde mal varlığıyla gündeme gelmişti. “Marmaris'te bir adam var. Apartmanlar, bir şeyler…” sözleriyle dikkat çeken Ersoy, bu açıklamasıyla şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Bülent Ersoy, Photoshop'u abartınca sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu.

Açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü şarkıcı, son olarak yemek yediği bir görüntüsüyle olay oldu.

Ersoy, bir restoranda çekilen görüntülerinin ardından hakkında çıkan sevgili haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

Televizyon programına telefonla bağlanan Bülent Ersoy, ''Benim hayatım neden bu kadar merak ediliyor. Hayatımda kimse yok'' dedi.

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

