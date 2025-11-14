  • USD: 42,17 - 42,25
  • EURO: 48,96 - 49,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahadır Ünlü Çalışanını Dövdü!

Beyoğlu'nda oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün, restoran çalışanını hırsızlık iddiasıyla tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darbettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay sonrası Ünlü gözaltına alınırken, restoran zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Ekleme: 14.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü (43) restoranında çalışan kişiyi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumuklarla darbetti. Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ünlü'yü gözaltına aldı. Restoran ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ünlü 2022 yılında da eşine küfür eden bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurup darbetmişti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oyuncu Bahadır Ünlü restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Çalışanı havaya kaldırarak yere çarpan Ünlü, ardından beyzbol sopayla darbetti. Dakikalarca süren olayı Ünlü, cep telefonuyla kayıt altına aldı. Darp sırasında Ünlü'nün araya girenleri ittiği de görüldü.

Bahadır Ünlü Çalışanını Dövdü!

ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, oyuncu Bahadır Ünlü'yü yakaladı. Gözaltına alınan Ünlü'nün emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü'nün restoranını mühürledi. Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespit edilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. İlgili işletme, gerekli incelemenin ardından ivedilikle mühürlenmiştir' denildi.

MÜŞTERİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Diğer yandan oyuncu Bahadır Ünlü'nün 2022 yılı Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu.Yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünlü emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı
Hangi sınav ne zaman? ÖSYM 2026 takvimini açıkladı
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanlara son görev
Mansur Yavaş'ın 2 Milyar TL'lik Direkleri!
BBC Trump'tan Özür Diledi!
Mamak'ta kentsel dönüşüm isyanı! 'Projeyi TOKİ'ye devredin, devlet bizi kurtarsın!'
Rüşvet gelirleriyle borç verip villasına çöktü! İtirafçı Servet Yıldırım tek tek anlattı
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım! Tepkiler sonrası geri adım attılar
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! OGM'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! 1 pilot şehit oldu...
Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de! Gürcistan'tan havalanan uçak Ankara'ya iniş yaptı
İBB iddianamesinde yer aldı: Metro ihaleleri üzerinden 'rüşvet' çarkı! 697 milyon liralık kamu zararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ortak basın açıklaması... 'Kıbrıs milli davamızdır'
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da! İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı
Fatih Sultan Mehmed'in Emanetine Sahip Çıkıldı!
Murat Kurum Açıkladı! ' 350 Bin Konut Tamam'
CHP'de bu da yaşandı! CHP İstanbul İl Binası'na girip tuvaletlerini yaptılar
Mardin Turizmde Rekor Kırdı!
Kargo uçağı neden düştü? MSB kaynakları açıkladı
Türkiye korkusu bütün İsrail’i sardı! Eski Siyonist subaydan Netanyahu’ya küstah çağrı
Katledilen Bosnalı Müslümanlar İçin Soruşturma!
AK Partili isimden İZSU'ya zor sorular! 'Bergama ve Foça'daki taşkınların sorumlusu kim?'
OpenAI ChatGPT duyurdu! Artık sinirinizi bozmayacak

OpenAI ChatGPT duyurdu! Artık sinirinizi bozmayacak

O Model Hız Rekoru Kırabilir...

O Model Hız Rekoru Kırabilir...

Yapay Zeka Artık Daha Güçlü!

Yapay Zeka Artık Daha Güçlü!

Eski Uygulama Geri Mi Dönüyor?

Eski Uygulama Geri Mi Dönüyor?

Windows 11 Kullanıcıları Öfkeli!

Windows 11 Kullanıcıları Öfkeli!

Apple Rakiplerini Geride Bıraktı!

Apple Rakiplerini Geride Bıraktı!