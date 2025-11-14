“Ameliyat olmak istemiyorum”

"Adını Feriha Koydum" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, uzun süredir kolundaki yırtık nedeniyle sağlık problemleri yaşıyor.2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen ve bir kız çocuğu annesi olan 37 yaşındaki Ateş, Instagram hesabından samimi bir paylaşım yaparak yaşadığı zorlukları anlattı.Ateş paylaşımında, "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sözleriyle takipçileriyle dertleşti.Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ateş'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçiler geçmiş olsun dileklerini iletirken, benzer deneyimlerini paylaşanlar da oldu.