Özgü Namal'dan kaza açıklaması...

Ünlü oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.TABURCU EDİLDİHastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, “Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi. Polis kazayla ilgili çalışması başlattı.KAZA SONRASI KONUŞTUSevenlerini korkutan Özgü Namal'ın ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi. Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, kaza anını anlattı.''YERE YATMAK ZORUNDA KALDIM'''Ucuz atlattık' diyen Namal, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:''Verilmiş sadakamız varmış. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabanın, itfaiye aracıymış sonradan algıladık. Aracın virajda, kör nokta dediğimiz noktada, bizim tek şansımız kemerlerimizin bağlı ve yavaş gidiyor olmamız. Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar. Ben çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamdaki sıkışmadan dolayı yere yatmak zorunda kaldım.''