  • USD: 42,17 - 42,25
  • EURO: 48,96 - 49,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgü Namal'dan kaza açıklaması...

Oyuncu Özgü Namal, dizi setine giderken çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen oyuncunun sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü isim, kaza sonrası yaşadıklarını anlattı.

Ekleme: 13.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.

TABURCU EDİLDİ

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, “Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi. Polis kazayla ilgili çalışması başlattı.

KAZA SONRASI KONUŞTU

Sevenlerini korkutan Özgü Namal'ın ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi. Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, kaza anını anlattı.

Özgü Namal'dan kaza açıklaması...

''YERE YATMAK ZORUNDA KALDIM''

'Ucuz atlattık' diyen Namal, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

''Verilmiş sadakamız varmış. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabanın, itfaiye aracıymış sonradan algıladık. Aracın virajda, kör nokta dediğimiz noktada, bizim tek şansımız kemerlerimizin bağlı ve yavaş gidiyor olmamız. Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar. Ben çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamdaki sıkışmadan dolayı yere yatmak zorunda kaldım.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da! İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı
Fatih Sultan Mehmed'in Emanetine Sahip Çıkıldı!
Murat Kurum Açıkladı! ' 350 Bin Konut Tamam'
CHP'de bu da yaşandı! CHP İstanbul İl Binası'na girip tuvaletlerini yaptılar
Mardin Turizmde Rekor Kırdı!
Kargo uçağı neden düştü? MSB kaynakları açıkladı
Türkiye korkusu bütün İsrail’i sardı! Eski Siyonist subaydan Netanyahu’ya küstah çağrı
Katledilen Bosnalı Müslümanlar İçin Soruşturma!
AK Partili isimden İZSU'ya zor sorular! 'Bergama ve Foça'daki taşkınların sorumlusu kim?'
Anne baba evi olanlara uyarı! TOKİ başvurusunda...
Siyonist Barbarlar Ateşkes Dinlemedi!
Kök hücre bağışlayarak bir hastaya hayat olmuş! 20 kahraman şehitten geriye yürek burkan hikâyeler kaldı
ABD Gazze'de Üs Kurmayacak!
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu hilelere dikkat
İmamoğlu'nun Milyarlık Rüşvet Çarkı!
Kağıthane'de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi: Bir kişi yaralandı
Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının kara kutusu Türkiye'de
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!