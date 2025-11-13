  • USD: 42,17 - 42,25
Muazzez Abacı'nın Hikayesi!

Türk Sanat Müziği'nin güçlü yorumcusu Muazzez Abacı, sahnedeki ihtişamının ardında fırtınalı bir yaşam taşıyordu. Kariyerinde büyük başarılara imza atan usta sanatçı, özel hayatında ise gözlerden uzak büyüttüğü kızı Saba ile yıllarca sessiz bir mücadele verdi. ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası 78. yaş gününde hayata veda eden Abacı'nın ardında, hem sanat dünyasında derin izler bırakan bir kariyer hem de film tadında bir yaşam hikayesi kaldı.

Ekleme: 13.11.2025 - 10:08
Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı'nın vefatını menajeri Taner Budak duyurdu.

Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak.' ifadelerini kullandı. Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. 1990 yılında yayınladığı 'Vurgun' adlı albümüyle satış rekoru kırdı.

Muazzez Abacı'nın Hikayesi!

DEVLET SANATÇISI ÜNVANINI KAZANDI

Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanına değer görüldü. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri olan sanatçı, 1998'de 'Sibel' adlı dizide de kendisini canlandırmıştı.

Muazzez Abacı'nın Hikayesi!

KIZINI GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜ

Muazzez Abacı'nın yaşamı, sahnedeki başarılarının yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla da sık sık gündemdeydi. İlk evliliğini henüz 18 yaşındayken polis memuru Abdurrahman Abacı ile yapan sanatçı, bu evlilikten tek kızı olan ve bugün ABD'de yaşayan doktor Saba Abacı'yı dünyaya getirdi. 1970 yılında ilk evliliği sona erdi.

Abacı, ardından 1973'te avukat Atilla Kurtbaş ile ikinci kez nikâh masasına oturdu ancak bu evlilik de iki yıl sürdü.

KISA SÜRE AKŞEHİR'DE YAŞADI

Sanatçının en çok konuşulan ilişkisi ise 1980 yılında cezaevinde bulunan kabadayı Hasan Heybetli ile yaptığı evlilik oldu. Abacı, bu ilişki nedeniyle bir süre Akşehir'de yaşamak zorunda kaldı. Üç yıl süren bu birliktelik sona erse de çift 1989'da yeniden evlendi; ancak 1993'te ikinci kez ayrıldı. Heybetli'nin 2006 yılında elinde bir gülle Abacı'nın kapısına gitmesi, çiftle ilgili üçüncü kez evlenecekleri yönünde iddialara yol açmış fakat bu gerçekleşmemişti.

ABD'DE YAŞAM MÜCADELESİ

Usta sanatçı, doktor olan kızı Saba'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de 30 Ekim'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Abacı'nın durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü sanatçı, 12 Kasım'da, tam da 78. yaşını dolduracağı gün hayata gözlerini yumdu.




WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

