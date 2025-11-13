Miras iddiası ortalığı karıştırdı

15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılan Fatih Ürek hâlâ yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü sanatçının bilinci açılmazken, bu kez ailesiyle ilgili gündeme gelen miras iddiası geniş yankı uyandırdı.20 DAKİKA DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDIÜnlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası acilen hastaneye kaldırılmış, duran kalbi doktorların müdahalesiyle yaklaşık 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı. 59 yaşındaki Ürek, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Bilincinin hâlâ kapalı olması, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında endişeyi artırıyor.AİLE İÇİ MİRAS İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜSanatçının sağlık süreci hassasiyetle takip edilirken, bu kez ortaya atılan aile içi gerilim iddiası gündemin ilk sıralarına yerleşti. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Doğan, "Fatih Ürek'in menajeri arada açıklama yapıyor ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek'in aile içinde bir miras kavgası var." diyerek tartışma yaratacak bir iddiayı gündeme taşıdı."YAKIN DOSTU EVİNE GİDİP EŞYALARI GÜVENCEYE ALDI"Nihat Doğan, Ürek'in yakın çevresiyle ilgili de konuştu. Sanatçının uzun yıllardır dostu olan Ayşe Kazancı ile ilgili şu ifadeleri kullandı, "Ayşe Kazancı, Fatih Ürek'in evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan." Doğan'ın sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.MENAJERİ MERT SİLİV: ASILSIZ HABERLERLE MÜCADELE EDİYORUZOrtaya atılan iddiaların ardından Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaparak sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Siliv, "Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler sadece benim tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça açıklama yapmamız mümkün değildir." dedi."MİRAS KAVGASI VE BORÇ HABERLERİ GERÇEK DIŞI"Menajer Siliv, özellikle son günlerde yayılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı, "Miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür spekülasyonların yayılmamasını rica ediyoruz. Fatih Ürek'in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz."