Işın Karaca sevenlerini korkuttu!

Usta müzisyen Işın Karaca son olarak 4 ay içinde verdiği 22 kilo ile gündeme gelmişti. Kısa sürede adeta tığ gibi kalan Karaca talihsiz bir kaza yaşadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Karaca bileğini incittiğini duyurdu.DAHA ÖNCE DE İŞ KAZASI GEÇİRMİŞTİŞarkıcı Işın Karaca, İzmir'de verdiği konser sonrası iş kazası geçirmişti. Kayıp düşen ve ayağı alçıya alınan ünlü isim, hastaneden fotoğraf paylaşmıştı."MARİFET İSTER"Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları sosyal medyada esprili bir notla paylaşmıştı: İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.IŞIN KARACA KİMDİR?Işın Karaca, 7 Mart 1973’te Londra’da doğmuş Türk şarkıcı, müzikal oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olan Karaca, çocukluk yıllarını İngiltere ve Kıbrıs arasında geçirdi. Profesyonel müzik kariyerine vokalistlik yaparak başlayan sanatçı, Sezen Aksu’nun uzun süre vokalistliğini üstlenerek geniş kitleler tarafından tanındı.2001 yılında yayımladığı ilk albümü “Anadilim Aşk” ile güçlü vokali ve duygusal yorumu sayesinde kısa sürede dikkat çeken Işın Karaca, ardından “İçinde Aşk Var”, “Başka 33/3”, “Arabesque”, “Eyvallah” gibi birçok başarılı albüme imza attı. Pop müziğin yanı sıra arabesk yorumlarıyla da büyük beğeni topladı.Televizyon programlarında, müzik projelerinde ve sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif olarak yer alan Karaca, Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hem sahne performansları hem de geniş şarkı repertuvarıyla müzik kariyerini sürdüren sanatçı, etkileyici sesi ve sahnedeki enerjisiyle tanınmaktadır.