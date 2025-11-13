  • USD: 42,17 - 42,25
  • EURO: 48,96 - 49,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Işın Karaca sevenlerini korkuttu!

Türk müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca hastaneden yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu.

Ekleme: 13.11.2025 - 17:13 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Usta müzisyen Işın Karaca son olarak 4 ay içinde verdiği 22 kilo ile gündeme gelmişti. Kısa sürede adeta tığ gibi kalan Karaca talihsiz bir kaza yaşadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Karaca bileğini incittiğini duyurdu.

DAHA ÖNCE DE İŞ KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Şarkıcı Işın Karaca, İzmir'de verdiği konser sonrası iş kazası geçirmişti. Kayıp düşen ve ayağı alçıya alınan ünlü isim, hastaneden fotoğraf paylaşmıştı.

Işın Karaca sevenlerini korkuttu!

"MARİFET İSTER"

Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları sosyal medyada esprili bir notla paylaşmıştı: İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca, 7 Mart 1973’te Londra’da doğmuş Türk şarkıcı, müzikal oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olan Karaca, çocukluk yıllarını İngiltere ve Kıbrıs arasında geçirdi. Profesyonel müzik kariyerine vokalistlik yaparak başlayan sanatçı, Sezen Aksu’nun uzun süre vokalistliğini üstlenerek geniş kitleler tarafından tanındı.

Işın Karaca sevenlerini korkuttu!

2001 yılında yayımladığı ilk albümü “Anadilim Aşk” ile güçlü vokali ve duygusal yorumu sayesinde kısa sürede dikkat çeken Işın Karaca, ardından “İçinde Aşk Var”, “Başka 33/3”, “Arabesque”, “Eyvallah” gibi birçok başarılı albüme imza attı. Pop müziğin yanı sıra arabesk yorumlarıyla da büyük beğeni topladı.

Televizyon programlarında, müzik projelerinde ve sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif olarak yer alan Karaca, Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hem sahne performansları hem de geniş şarkı repertuvarıyla müzik kariyerini sürdüren sanatçı, etkileyici sesi ve sahnedeki enerjisiyle tanınmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da! İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı
Fatih Sultan Mehmed'in Emanetine Sahip Çıkıldı!
Murat Kurum Açıkladı! ' 350 Bin Konut Tamam'
CHP'de bu da yaşandı! CHP İstanbul İl Binası'na girip tuvaletlerini yaptılar
Mardin Turizmde Rekor Kırdı!
Kargo uçağı neden düştü? MSB kaynakları açıkladı
Türkiye korkusu bütün İsrail’i sardı! Eski Siyonist subaydan Netanyahu’ya küstah çağrı
Katledilen Bosnalı Müslümanlar İçin Soruşturma!
AK Partili isimden İZSU'ya zor sorular! 'Bergama ve Foça'daki taşkınların sorumlusu kim?'
Anne baba evi olanlara uyarı! TOKİ başvurusunda...
Siyonist Barbarlar Ateşkes Dinlemedi!
Kök hücre bağışlayarak bir hastaya hayat olmuş! 20 kahraman şehitten geriye yürek burkan hikâyeler kaldı
ABD Gazze'de Üs Kurmayacak!
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu hilelere dikkat
İmamoğlu'nun Milyarlık Rüşvet Çarkı!
Kağıthane'de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi: Bir kişi yaralandı
Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının kara kutusu Türkiye'de
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!