150 gün sonra kızlarıyla buluştu

Mauro Icardi, 150 gün aradan sonra kızları Francesca ve Isabella ile yargı kararı doğrultusunda bir araya gelmeyi başardı.

Ekleme: 13.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kızları Francesca ve Isabella ile bir araya geldi.

150 güm sonra gerçekleşen buluşma, Icardi'nin avukatı Elba Marcovecchio tarafından 'harika' ve 'çok özel bir an' olarak nitelendirildi.

Buluşma, salı günü, mahkeme tarafından belirlenen saatte ve yoğun bir hazırlık sonucunda gerçekleşti.

OKULA GELDİ, MÜDÜRLE GÖRÜŞTÜ

Icardi, kızlarını görmek için okula geldi ve öncesinde okul müdürü ile kısa bir toplantı yaptı. Avukat Marcovecchio, buluşmanın tamamen düzenli ve kontrollü bir şekilde geçtiğini belirtti.

"DUYGULANDI"

Icardi’nin buluşma sırasında duygulandığı yönündeki söylentilere avukat, "Bu özel bir an olduğu için detay veremem ama çok güzel geçti." diyerek yanıt verdi.

Toplantının, kızların öncelikle babalarıyla yalnız kalması esasına göre organize edildiği, ardından China Suárez'in sürece dahil olacağı bildirildi.

Buluşma, tamamen yargı gözetiminde, planlı bir operasyonla gerçekleşti. Bu süreçte, Bakanlık Çocuk Koruma Birimi ve uzman terapistler sürece dahil oldu.

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

