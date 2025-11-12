  • USD: 42,16 - 42,24
Zeynep Demirel minik kızını paylaştı!

Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuğu Yasmin'in eğlenceli hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Demirel, minik kızının yeni karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 12.11.2025 - 17:23 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:31
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Üçüncü çocuklarına kavuşan mutlu çift, kız bebeklerine Yasmin adını vermişti.

Zeynep Demirel minik kızını paylaştı!

Zeynep Sever Demirel, isim ile ilgili "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Zeynep Demirel minik kızını paylaştı!

Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Sever Demirel, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Demirel'in fazla kilolarından kurtulup eski formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.

Zeynep Demirel minik kızını paylaştı!

Taze anne Demirel, mutlu aile pozlarını sık sık yayımlıyor.

Zeynep Demirel minik kızını paylaştı!

Zeynep Demirel, Instagram'dan sevimli bebeği Yasmin'in yeni fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.

