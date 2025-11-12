Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti!

Kalp rahatsızlığı geçiren ve yoğun bakıma alınan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı'dan bugün acı haber geldi. Muazzez Abacı, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi menajeri sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta sanatçı Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.



Usta sanatçıdan bugün acı haber geldi. Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.



Menajeri acı haberi sosyal medyadan duyurdu.



Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama, yakın dostu ve ünlü söz yazarı Seda Akay'dan gelmişti.



"STENT TAKILDI"



Akay paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor"



MUAZZEZ ABACI KİMDİR?



Hicran Muazzez Abacı (12 Kasım 1947, Ankara), Türk şarkıcıdır. Klasik Türk müziği şarkıcısı olan Abacı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan devlet sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülmüştür.



İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.



1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir. 2007 yılında "Hayalin İçin Söyle" TV programında jüri olarak yer almıştır.



2011 yılında Gönül Yazar ile beraber Snickers reklamında oynadı. Bu Abacı'nın ilk ve tek reklam projesiydi.



5.11.2025 tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı ve normal odaya alındığı açıklanmıştı.