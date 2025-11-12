  • USD: 42,16 - 42,24
Ünlü oyuncunun değişimi dikkat çekti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Sümbül' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Helin Kandemir değişimiyle dikkat çekti. 2 ayda 8 kilo veren Kandemir değişiminin sebebini açıkladı.

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir özellikle Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle adından söz ettirmişti.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Helin Kandemir şimdilerde değişimiyle gündemdeydi. Nişantaşı'nda görüntülenen Kandemir değişiminin sebebini açıkladı.

'8 KİLO VERDİM'

Yüzündeki değişim sorulan Kandemir, "Herkes aynısını soruyor. Bilinçli kilo vermedim. Çalışırken yoğunluktan verdim. Çalışırken iştahım kapanıyor biraz. 1.5-2 ay içinde 8 kilo verdim.

Bedenimin değişikliğini karşılamaya çalışıyorum. Olur bu! 21 yaşındayım kamera önünde büyüyorum. Kilo alıyorum, kilo veriyorum da. Mümkün oldukça sağlıklı olmaya gayret gösteriyorum' dedi.

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

