Trafik kazası geçirdi

Şimdilerde “Kıskanmak” adlı dizide “Seniha Paşazede” rolünü üstlenen Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte Beykoz’da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Namal ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 12.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 12.11.2025 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde Beykoz'da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. “Kıskanmak” dizisinde başrol oynayan Namal'ın, okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocukları Su ve Nefes'i de yanına alıp dizi setine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Namal'ın şoförünün kullandığı araca, Beykoz yolunda henüz sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç arka kısımdan çarptı.

EMNİYET KEMERİ HAYATLARINI KURTARDI
Kazada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Özgü Namal, çocukları ve şoförü, emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Namal ve çocuklarını hastaneye sevk etti.

SETE ARA VERECEK
Ünlü oyuncu ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tetkikleri yapılan Namal'ın moralinin yerinde olduğu, ancak doktorların tavsiyesi üzerine bugün ve yarın dizi setine ara vereceği öğrenildi.

Trafik kazası geçirdi

ARACI KULLANILAMAZ HALDE
Kazada büyük hasar gören aracın ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

TABURCU OLDU: HEPİMİZ İYİYİZ
Öte yandan yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan Namal hastane çıkışında, 'İfademizi verdik, çok şükür bir şeyimiz yok' dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Namal iyi olduğunu belirterek, 'Kazanın nasıl olduğunu okursunuz artık, çok şükür bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz' şeklinde konuştu.

