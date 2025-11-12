  • USD: 42,16 - 42,24
  • EURO: 48,81 - 48,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Bengü'den yeni imaj

Sarı saçları ile hayranlarının dikkatini çeken Bengü, uzun süren koyu saç modasını da geride bıraktı.

Ekleme: 12.11.2025 - 09:04 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Evlenmesi ve akabinde de boşanmasıyla gündem olan Bengü, yeni saçlarıyla da hayranlarının beğenisini kazandı.

SARI SAÇLI HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Bengü, saç rengini değiştirdi.

Bengü'nün yeni hali gündem olurken, son dönemde imaj tazeleyen isimler de akıllara geldi.

Sarı saçları ile beğenilen Bengü, sahnedeki duruşu için yeniliklere de açık olduğunu söyledi.

Şarkıcı Bengü'den yeni imaj

Şarkıcı Bengü'den yeni imaj
Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
İzmir'de çöp krizi devam ediyor! CHP'li belediyeler birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
20 askerimiz şehit olmuştu! Gürcistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu
Cumhur Zirvesi Bugün 18:00'da!
Bakan Şimşek Açıklamalarda Bulundu! ' Yatırımlar Zirvede '
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Ahıska Türkler Birliği Heyeti İle Bir Araya Geldi!
CHP'nin İstanbul Karargahına El Koyma Talebi!
Devlet Bahçeli: Feci olay bütün yönleriyle incelenecek
Kozmetik Fabrikası Faciasında Rapor Çıktı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Doktorlar artık bunları yapamayacak!
Sosyal medyada yaş sınırı! Bakan Göktaş'tan net mesaj
İsrail'de Ankara Korkusu Bitmiyor!
Acılı baba yürekleri dağladı! 'Bu vatan için ben bile gider savaşır şehit olurum'
Karayipler'de Yüksek Tansiyon!
İBB iddianamesinde detaylar çıkmaya devam ediyor! Diğer isimler için istenen cezalar belli oldu
ABD’deki temaslar İsrail’i panikletti! 'Türkiye her cepheden İsrail’i sıkıştırıyor'
Mansur Yavaş'tan pes dedirten çıkış! Vatandaşlar tepki gösterdi
CHP'li Belediyenin İşçileri İsyanda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye mesajı! 'Süreci sağlıkla yürütüyoruz'
WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!