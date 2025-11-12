  • USD: 42,16 - 42,24
  • EURO: 48,81 - 48,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pelin Akil ve Anıl Altan için bomba iddia...

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında ortaya atılan bir iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü. Çok konuşulan iddiaya göre, ikili henüz resmi olarak boşanmadı. Gerekçesi ise şoke etti. İşte detaylar..

Ekleme: 12.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çift önce bu iddiaları yalanlasa da boşandıkları ortaya çıkmıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan için bomba iddia...

BERABER TATİLE GİTTİLER

Boşanmalarına rağmen birbirlerinden ayrılmayan ünlü çift son olarak tatil için çocuklarıyla birlikte Portekiz'e gitmişti. Sosyal medyadan yapılan paylaşım Akil ve Altan çiftinin barıştıkları düşünülmüştü.

Akil yaptığı açıklamada, "Biz çok barışık çiftiz, biz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle problemimiz yok, evlilik değil. Birbirimize sevgimiz, saygımız her zaman baki. Sık sık bir arada göreceksiniz bizi." ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan için bomba iddia...

PORTEKİZ İDDİASI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın ikili hakkındaki iddiası merak konusu oldu. Üstündağ'ın iddiasına göre, çift henüz resmi olarak boşanmadı.

Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"200 bin Euro'ya Portekiz'den ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten resmi boşanma da yok aralarında. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşanacaklar"

İddialar sonrası, ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
İzmir'de çöp krizi devam ediyor! CHP'li belediyeler birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
20 askerimiz şehit olmuştu! Gürcistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu
Cumhur Zirvesi Bugün 18:00'da!
Bakan Şimşek Açıklamalarda Bulundu! ' Yatırımlar Zirvede '
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Ahıska Türkler Birliği Heyeti İle Bir Araya Geldi!
CHP'nin İstanbul Karargahına El Koyma Talebi!
Devlet Bahçeli: Feci olay bütün yönleriyle incelenecek
Kozmetik Fabrikası Faciasında Rapor Çıktı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Doktorlar artık bunları yapamayacak!
Sosyal medyada yaş sınırı! Bakan Göktaş'tan net mesaj
İsrail'de Ankara Korkusu Bitmiyor!
Acılı baba yürekleri dağladı! 'Bu vatan için ben bile gider savaşır şehit olurum'
Karayipler'de Yüksek Tansiyon!
İBB iddianamesinde detaylar çıkmaya devam ediyor! Diğer isimler için istenen cezalar belli oldu
ABD’deki temaslar İsrail’i panikletti! 'Türkiye her cepheden İsrail’i sıkıştırıyor'
Mansur Yavaş'tan pes dedirten çıkış! Vatandaşlar tepki gösterdi
CHP'li Belediyenin İşçileri İsyanda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye mesajı! 'Süreci sağlıkla yürütüyoruz'
WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!