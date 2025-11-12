Muazzez Abacı'nın dostundan duygusal paylaşım

Geçtiğimiz hafta anjiyo olan ve stent takılan Muazzez Abacı, önceki gün yoğun bakıma alınmıştı. Abacı’nın menajeri Taner Budak, sanatçının son sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.CİĞERLERİ SU TOPLADIBudak, yayımladığı mesajda “Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su topladı. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için” ifadelerini kullanmıştı.Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Sanatçının sevenleri, hastaneden gelecek iyi haberi merakla bekliyor.DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIAbacı'nın yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcının doğum gününü kutladı.''SENİ ÇOK SEVİYORUM''Akay, 12 Kasım 1947 doğumlu olan ve bugün 78 yaşına giren Muazzez Abacı'nın doğum gününü; ''En kısa zamanda iyileşip aramızda olmanı diliyorum. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum can'' sözleriyle kutladı.