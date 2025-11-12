Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı

Merhum eşi Kemal Sunal'ın doğum günü için mezarlık ziyaretinde bulunmak için otomobili ile yola çıkan Gül Sunal, trafikte Yeşilçam'ın usta oyuncularından İzzet Günay ile karşılaştı.'SÖZLEŞSEK OLMAZ'O anlara dair çektiği videosu sosyal medya hesabından yayımlayan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: Sözleşsek olmaz.. Kemal'e giderken İzzet Günay'la yan yana geldik.- Nereye gidiyorsun?- Kemal'in doğum gününe gidiyorum bu gün doğum günü...- Bizim de dualarımızı eksik etme.- Etmem öpüyorum İzzet ağabeyimNe müthiş değil mi köprü yolunda İzzet Günay'la sohbet.. Hemen çektim tabii..