Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı

Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, trafikte İzzet Günay ile karşılaştığı anı paylaştı

Ekleme: 12.11.2025 - 23:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
Merhum eşi Kemal Sunal'ın doğum günü için mezarlık ziyaretinde bulunmak için otomobili ile yola çıkan Gül Sunal, trafikte Yeşilçam'ın usta oyuncularından İzzet Günay ile karşılaştı.

'SÖZLEŞSEK OLMAZ'

O anlara dair çektiği videosu sosyal medya hesabından yayımlayan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: Sözleşsek olmaz.. Kemal'e giderken İzzet Günay'la yan yana geldik.

- Nereye gidiyorsun?

- Kemal'in doğum gününe gidiyorum bu gün doğum günü...

- Bizim de dualarımızı eksik etme.

- Etmem öpüyorum İzzet ağabeyim

Ne müthiş değil mi köprü yolunda İzzet Günay'la sohbet.. Hemen çektim tabii..

Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı


WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

