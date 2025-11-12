  • USD: 42,16 - 42,24
Cansu Dere O Anları Anlattı!

Türk dizi tarihine damga vuran Ezel'in unutulmaz karakteri "Ramiz Dayı"yı canlandıran Tuncel Kurtiz, Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeseliyle yeniden anıldı. Belgeselde konuşan Cansu Dere, usta oyuncuyla son görüşmesini ilk kez anlatarak "Meğer o, onu son görüşümmüş" sözleriyle duygulandırdı.

Ekleme: 12.11.2025 - 09:25 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
2009'da başlayıp 20 Haziran 2011'de 71. bölümüyle ekranlara veda eden Ezel, Türk televizyon tarihinin en etkileyici yapımlarından biri olarak anılıyor. Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği 'Ramiz Dayı' karakteri, yıllar geçse de hafızalardan silinmezken; dizinin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Bade İşçil, Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Berrak Tüzünataç gibi isimler yer almıştı. Ramiz Dayı'nın hayatı ve Tuncel Kurtiz'in sanat yolculuğu, yeni yayınlanan Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeselinde yakın dostlarının ve meslektaşlarının anlatımlarıyla yeniden hatırlatıldı.

'MEĞER ONU SON GÖRÜŞÜMMÜŞ'

Belgeselde söz alan Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'le paylaştığı son anıyı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan oyuncu, aralarındaki o unutulmaz sohbeti şöyle aktardı, 'Bir gün geldi, sohbet ettik. 'Alkol içelim mi?' dedi. İçelim dedim ama ben çok sevmem, bardağa buz koydum. Bana kızdı, 'Bu bardağın içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti… Meğer o, onu son görüşümmüş.'

'O SESİ UNUTAMIYORUM'

Dere, sözlerine hüzünle devam etti, 'Kısa bir süre sonra onu kaybettik. Yüz kere 'Eyşan', bin kere 'Eyşan' deyişi hala kulağımda çınlıyor. O sesini unutamıyorum.'
