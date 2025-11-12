  • USD: 42,16 - 42,24
Berfin Aktaş'ın Ödediği Hesap Dudak Uçuklattı!

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in programında hem özel hayatına hem de gündem olan restoran anısına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Dört kişilik masaya 75 bin TL hesap ödedim" derken, yaklaşık 10 aydır sektörden olmayan biriyle ilişki yaşadığını da ilk kez açıkladı.

Son olarak 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde rol alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Aktaş, hem özel hayatına dair itiraflarda bulundu hem de ödediği astronomik bir restoran hesabını anlattı.

'DÖRT KİŞİLİK MASAYA 75 BİN TL ÖDEDİM'

Programda eğlenceli anlar yaşanırken, Nilsu Berfin Aktaş 'Şu ana kadar ödediğin en yüksek hesap neydi?' sorusuna samimiyetle yanıt verdi. Genç oyuncu, bir mekânda dört kişilik bir masada 75 bin TL ödediğini belirtti. Aktaş, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: 'Ben hep hesap öderim. 70–75 civarı bir şey ödemiştim. 4 kişiydik, doğru dürüst yemek yoktu; bir çorba geldi, bir kaşık… Glutensiz, laktozsuz filan. Şuna da çok sinirleniyorum; 15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor.'

'BİR DAHA GİTMEM'

Bu sözleriyle restoran fiyatlarına göndermede bulunan Aktaş, 'Bir kere gittim, bir daha da gitmedim.' diyerek lüks mekân deneyimlerinden sıkıldığını ifade etti. Sosyal medyada bu açıklamalar kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun '75 bin TL'lik hesap' detayı, takipçileri arasında hem şaşkınlık hem de mizah konusu haline geldi.

'10 AYDIR BİR İLİŞKİ YAŞIYORUM'

Berfu Yenenler'in özel hayatıyla ilgili sorularını da içtenlikle yanıtlayan Aktaş, yaklaşık bir yıldır bir ilişki içinde olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, 'Bir yıl olmuş, hatta galiba 10 ay falan oldu.' diyerek ilişkisini ilk kez doğruladı.

'SEKTÖRDEN SAYILMAZ'

Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisinin ünlüler dünyasından olmadığını belirterek, 'O da sektörden biri sayılmaz.' ifadesini kullandı. Göz önünde yaşanan ilişkilerin kolay bozulabildiğini söyleyen oyuncu, özel hayatını magazin gündeminden uzak tutmak istediğini dile getirdi.
WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı

X'e Yeni Sistem Geliyor!

PlayStation Satışları Şaşırttı!

Yapay Zeka ve 6G'de Lider Açıklandı!

Yeni Araştırma Gerçeği Ortaya Koydu!

